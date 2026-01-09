Sábado – Pense por si

Mundo

Já morreram pelo menos 45 pessoas durante os protestos no Irão: oito são crianças

Luana Augusto
Luana Augusto 18:14
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Há ainda registos de centenas de feridos e mais de dois mil detidos

Pelo menos 45 pessoas morreram durante os . Os dados são da organização não-governamental , que refere que oito destas são crianças e cinco são membros das forças de segurança.

Protestos no Irão
Protestos no Irão Foto AP/Ebrahim Noroozi

Segundo a mesma organização, outras centenas ficaram feridas e mais de dois mil foram detidas durante os distúrbios - que seguem para a 13ª noite consecutiva em 27 das 31 províncias. "As forças estatais usaram munições reais para reprimir os protestos e realizaram detenções em massa em algumas cidades", lê-se num comunicado. "A organização Iran Human Rights considera o uso de armas militares um crime internacional e exige resposta."

Vários vídeos mostram as forças de segurança a atirarem gás lacrimogéneo contra os manifestantes enquanto estes entoavam cânticos.

Segundo a Iran Human Rights, as "Nações Unidas e a comunidade internacional têm a responsabilidade de agir para impedir o assassinato em massa de manifestantes". O secretário-geral da ONU, António Guterres, entretanto já comentou o sucedido e disse estar "profundamente entristecido com as notícias de mortes e feridos resultantes dos confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes". "Todos os indivíduos devem ter permissão para protestar pacificamente e expressar as suas queixas", disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, em declarações aos jornalistas.

Os protestos começaram a 28 de dezembro, quando os comerciantes decidiram sair às ruas da capital para expressar a sua indignação. Tudo começou quando o valor da moeda iraniana caiu em relação ao dólar americano: o rial atingiu um mínimo histórico no último ano e a inflação disparou para 40%. As sanções impostas por vários países devido ao programa nuclear iraniano acabou por pressionar ainda mais economia já fragilizada - marcada pela má gestão e corrupção. Foi então que os estudantes universitários se decidiram juntar aos protestos, que se começaram a espalhar para outras cidades.

Devido ao caos que se instalou e ao número de mortes que já haviam sido anunciadas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou intervir. Disse que se houvesse mais mortos, os norte-americanos estariam "prontos para agir".

No dia seguinte às declarações de Trump, o líder supremos do Irão - o aitolá Ali Khamenei - disse que "os manifestantes violentos deviam ser colocados nos seus devidos lugares" e jurou não "ceder ao inimigo". O chefe da justiça do Irão, Gholamhossein Mohseni Ejei, por sua vez, fez coro dos comentários. Na segunda-feira afirmou que as autoridades ouviriam aqueles que "têm preocupações sobre o seu sustento", mas que não seriam tolerantes quanto aos "manifestantes violentos".

Artigos Relacionados
Tópicos Crime lei e justiça Justiça Morte Crime organizado Iran Human Rights Organização das Nações Unidas Donald Trump Ali Khamenei António Guterres Stéphane Dujarric Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Já morreram pelo menos 45 pessoas durante os protestos no Irão: oito são crianças