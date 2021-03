Parlamento Europeu levanta imunidade a Puigdemont

A decisão já era esperada: o Parlamento Europeu levantou a imunidade ao ex-presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont. A votação secreta foi feita na segunda-feira e os resultados revelados esta terça-feira de manhã.







Puigdemont EPA/OLIVIER HOSLET

Com 400 votos a favor, 248 contra e 45 abstenções, os deputados europeus permitem assim que se possa reativar o processo de extradição. Também perderam a imunidade os ex-conselheiros Antoni Comín e Clara Ponsatí. Desde 2017 que a justiça espanhola tenta extraditar os três eurodeputados.Agora são os tribunais belgas - para Puigdemont e Comín - e os ingleses - para Ponsatí - que devem tomar as rédeas do processo, segundo os media espanhóis. Os processos estavam suspensos desde janeiro de 2020 quando os três tomaram posse como eurodeputados e ficaram um ano à espera de que fosse levantada a sua imunidade. É esperado que recorram para o Tribunal de Justiça Europeu.Os três independentistas enfrentam a justiça espanhola por terem convocado o referendo da independência da Catalunha, que Madrid considera ilegal. Depois do referendo, o governo de Puigdemont decretou a independência da região. O Supremo espanhol acusa os três de um crime de sedição e ainda, Puigdemont e Comín, de um crime de peculato.