Freira protege crianças e implora aos militares: 'Matem-me antes a mim'

Uma freira ajoelhou-se em frente aos militares no norte de Myanmar e implorou que parassem de disparar contra um grupo de manifestantes. Há mais de um mês que a população está na rua contra o golpe militar que depôs o governo.





A carregar o vídeo ... Freira ajoelha-se em frente ao militares em Myanmar

Um vídeo mostra a freira Ann Rose Nu Twang de joelhos enquanto diz: "Por favor, não matem as crianças. Não sairei daqui enquanto vocês não foram embora também." No video vê-se um polícia a ajoelhar-se em frente à freira.Twang já tinha sido filmada a colocar-se entre a polícia e os manifestantes no mês passado, enquanto apelava à paz.Mais de 60 pessoas morreram e mais de 1.800 foram presas nos protestos contra o golpe militar de 1 de fevereiro.