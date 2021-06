El Procès: o caso que divide Espanha

Após o referendo de autodeterminação da Catalunha, a 1 de outubro de 2017, 12 líderes independentistas catalães foram condenados a penas entre os nove e os 13 anos de prisão por sedição, má utilização de dinheiros públicos e desobediência. Três anos e meio depois, os nove homens e três mulheres podem estar à beira do indulto – mas da crise política Espanha já não se livra. O presidente do governo, Pedro Sánchez (PSOE), admitiu a possibilidade de indulto com a afirmação de que "existe um tempo para o castigo e um tempo para a conciliação". Bastou: a discussão da questão catalã regressou em força.

Fazendo mais pressão, o Supremo Tribunal espanhol condenou a hipótese de indultos, num comunicado em que diz que não há "o mais fraco indício de arrependimento". Terá razão, mas a questão tornou-se sobretudo política, na medida em que é Oriol Junqueras a peça mais importante deste puzzle. Condenado, preside ao partido Esquerda Republicana (ERC), aliado do governo no parlamento, e do qual depende o PSOE para a maioria parlamentar. Perante o tribunal que o condenou, o ex-vice-presidente da Generalitat definiu-se como preso político, defendeu que nada do que fez foi um delito e que nunca apoiou o uso da violência para forçar a independência.

Os restantes condenados não divergem. Carme Forcadell, a ex-presidente do parlamento, permitiu a tramitação das leis de separação da Catalunha. Diz que o fez para não censurar o debate político e que foi julgada pela sua trajetória política. Jordi Sànchez (ex-presidente da Assembleia Nacional da Catalunha) e Jordi Cuixart, presidente da Òmnium Cultural, organização não governamental que fomenta a língua e cultura catalãs, foram acusados de ter um papel na mobilização de manifestantes pró-independência. Cuixart referiu-se aos eventos de 2017 como "o maior exercício de desobediência civil que aconteceu na Europa". Já Sànchez não deixou dúvidas no julgamento: "Não há qualquer tipo de arrependimento, voltaria a fazê-lo."