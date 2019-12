Puidgemont será deputado europeu depois do Natal

O Parlamento Europeu iniciou esta sexta-feira o processo de acreditação de Carles Puidgemont e Toni Comín enquanto eurodeputados, após terem sido eleitos para ocuparem tais lugares em maio deste ano. Os dois políticos independentistas ainda não tinham autorização para entrar no Parlamento Europeu , mas esperam agora que o processo esteja fechado depois do Natal.Esta quinta-feira, o presidente do Parlamento, David Sassoli, levantou a proibição de acesso ao Parlamento por parte dos dois políticos depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia decidir que Oriol Junqueras, um dos líderes separatistas catalães, tinha direito à imunidade que lhe é conferida enquanto membro do Parlamento Europeu, apesar de não ter ocupado o seu assento no hemiciclo.

Foi depois pedido um parecer em relação aos efeitos deste acórdão na composição do Parlamento, uma vez que estes dois deputados também estão afastados devido a crimes cometidos depois da eleição. Entretanto, e enquanto não chega o parecer, foi-lhes concedida a acreditação provisória.



Advogado aconselha-os a não voltar a Espanha

Gonzalo Boye, advogado de Puidgemont, aconselhou o político a ter prudência e a não pisar solo espanhol, mesmo que se torne oficialmente eurodeputado e venha a beneficiar de imunidade. "Tendo visto o que aconteceu com Junqueras, acho que não é confiável respeitar a imunidade que a Tribunal de Justiça possa ter", apontou o advogado.