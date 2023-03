Bolsonaro de regresso ao Brasil promete ser 'conselheiro daqueles que assim o desejarem'

Jair Bolsonaro voltou esta quinta-feira ao Brasil depois de três meses nos Estados Unidos e foi recebido no aeroporto de Brasília por centenas de apoiantes.







Natanael Alves/Partido Liberal/Handout via REUTERS

Bolsonaro is back in Brazil! The installed Lula administration tried to blockade the people from seeing and showing support for their truly elected President- not happening! pic.twitter.com/P71SyBmVFy — Teagan1776 (@Teagan1776) March 30, 2023

Bolsonaro is back in Brazil! The installed Lula administration tried to blockade the people from seeing and showing support for their truly elected President- not happening! pic.twitter.com/P71SyBmVFy — Teagan1776 (@Teagan1776) March 30, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O ex-presidente de extrema-direita, que não esteve no Brasil para a tomada de posse do seu sucessor Lula da Silva, foi diretamente do aeroporto para reuniões agendadas com o seu partido político.O governo de Lula da Silva já reagiu à chegada de Bolsonaro considerando que a receção a que teve direito foi um "fracasso" e um exemplo da sua fraca liderança, uma vez que a polícia se tinha preparado para que muitos mais apoiantes estivessem à espera do liberal e estava preparada para possíveis manifestações.As centenas presentes vestiam roupas verdes e amarelas, cores da bandeira do Brasil e que se tornou no símbolo de apoio do ex-presidente, e tinham muitas bandeiras do país. Na zona de desembarque do aeroporto ouviram-se gritos como "Lula, ladrão, o seu lugar é na prisão", "lenda, lenda" ou "Bolsonaro voltou" e o hino nacional.Já na sede do Partido Liberal, o ex-presidente fez uma live onde afirmou que os conservadores controlam o Congresso e que o governo minoritário de Lula não vai ser capaz de "fazer o que quer com o futuro do país". O Folha de São Paulo teve acesso às conversas que ocorreram em Brasília e afirma que o ex-presidente defendeu que o Partido dos Trabalhadores vai estar "por pouco tempo no poder".Bolsonaro perdeu as eleições no Brasil para o petista Lula da Silva a 30 de outubro de 2022 mas ainda não admitiu formalmente a sua derrota. Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos dois dias antes da tomada de possa de Lula, a 1 de janeiro de 2023. Na altura afirmou que precisava de descansar mas os membros da oposição acreditam que ele pretendia era evitar o risco de ser investigado no Brasil.Estas investigações legais centram-se em alegados ataques contra o sistema de votação do Brasil e o seu alegado papel nas manifestações de 8 de janeiro, onde os apoiantes de Bolsonaro invadiram prédios do governo à semelhança do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021.No início deste mês Bolsonaro participou na Conferência de Ação Política Conservadora em Washington, onde questionou o resultado da eleição vencida por Lula e garantiu que a sua missão no Brasil "ainda não acabou".No próximo ano o Brasil vai ter eleições autárquicas e o atual líder do partido Liberal já demonstrou a sua vontade de que seja Bolsonaro a liderar o partido nestas eleições.Valdemar Costa Neto defendeu que Bolsonaro estava a perder capital político ao permanecer nos Estados Unidos e estima que, com o seu apoio, o partido triplique o número de autarquias. À Reuters referiu: "Bolsonaro vai liderar a oposição e viajar pelo Brasil pregando os valores do partido e ajudando o Partido Liberal a crescer".No entanto antes de entrar no voo que o levou esta quinta-feira de volta ao Brasil, Bolsonaro deu uma entrevista à CNN Brasil onde garantiu que não vai liderar "nenhuma oposição" mas sim: "Participar com o meu partido, como uma pessoa experiente, com 28 anos de Câmara, quatro de presidente, dois de vereador e 15 de Exército, para colaborar com o que eles desejarem, como podemos apresentar-nos para manter o que tiver de ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado".Na mesma entrevista o ex-presidente avançou ainda que não pretende "participar em muita coisa" mas sim ser "conselheiro daqueles que assim o desejarem".