Papa Francisco teve alta do hospital nove dias depois de cirurgia

O Papa Francisco teve alta hospitalar esta sexta-feira, nove dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia para retirar uma hérnia abdominal.







REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Francisco, de 86 anos, saiu do Hospital Gemelli, em Roma, numa cadeira de rodas e foi acenando aos jornalistas e populares que se juntaram na entrada. Depois seguiu de carro até ao Vaticano."O Papa está bem. Está em melhor forma do que antes", referiu Sergio Alfieri, o chefe da equipa médica que o operou a 7 de junho. As declarações foram feitas depois do líder da Igreja Católica ter deixado o hospital.O médico acrescentou ainda que Francisco está bem o suficiente para viajar. Assim, é praticamente certo que a viagem a Portugal no início de agosto para participar da Jornada Mundial da Juventude vai mesmo acontecer.Além da visita a Lisboa e Fátima, entre 2 e 6 de agosto, o Papa tem marcada uma viagem à Mongólia no final desse mês. Porém, a sua agenda oficial foi cancelada até 18 de junho.Tradicionalmente o mês de julho é de férias para o Papa, com as bênçãos de domingo a serem a única aparição pública, o que lhe deixa um mês de repouso até às viagens.Este é o segundo internamento do Papa este ano. O primeiro foi no final de março devido a uma infeção respiratória.