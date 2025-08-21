Palestinianos fogem da cidade de Gaza perante avanços da ofensiva israelita

Tropas de Israel começaram a ofensiva terrestre que prevê ocupar a capital do enclave

A população da cidade de Gaza - mais de um milhão de palestinianos - começou a abandonar as suas casas, depois de as tropas israelitas terem dado início à primeira fase da ofensiva terrestre. A informação foi avançada por dirigentes da cidade governada pelo Hamas.



Palestinianos fogem de Gaza com edifícios destruídos devido a ofensiva israelita AP Photo/Jehad Alshrafi

Centenas de palestinianos dos bairros Zeitoun e Sabra dirigiram-se para a parte nordeste da cidade.

As tropas israelitas fixaram-se nos arredores da cidade, depois de dias intensos de bombardeamentos. Com um porta-voz a garantir que as tropas estão já a operar nas áreas de Zeitoun e Jabalia, preparando-se para a ofensiva, que foi aprovada, na terça-feira, pelo ministro da Defesa Israel Katz e que vai ser submetida ao gabinete de segurança ainda esta semana.

Apesar das críticas internacionais, o governo de Benjamin Netanyahu mostra assim que está decidido a avançar com o plano de ocupar a cidade de Gaza. O último apelo surgiu do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que pediu um cessar-fogo para "evitar a morte e destruição" que uma ofensiva iria "inevitavelmente provocar".

Já Netanyahu indicou que "encurtou os prazos" para capturar o que descreveu como "o último reduto do terror" em Gaza. Israel anunciou a mobilização de 60 mil reservistas que serão chamados no início de setembro, para libertar das suas funções pessoal no ativo para esta operação.

Por sua vez, o Hamas acusou o líder israelita de continuar a "guerra brutal contra os civis inocentes da cidade de Gaza" e criticou o "ignorar" da nova proposta de cessar-fogo feita pelo Egito e Qatar e aceite pelo grupo terrorista.