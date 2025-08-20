Sábado – Pense por si

Defesa israelita aprova plano militar para ocupar cidade de Gaza

Lusa 08:59
Segundo a imprensa, mais de 60.000 reservistas receberão hoje ordens para se apresentarem nas próximas duas semanas, enquanto outros 70.000 deverão prolongar o serviço atual por mais 30 ou 40 dias.

 O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, aprovou esta quarta-feira os planos do Exército israelita para ocupar a cidade de Gaza, que incluem a convocação de dezenas de milhares de soldados da reserva, avança a imprensa local.

De acordo com o jornal israelita Maariv, mais de 60.000 reservistas receberão hoje ordens para se apresentarem nas próximas duas semanas, enquanto outros 70.000 deverão prolongar o serviço atual por mais 30 ou 40 dias.

O plano também prevê a retirada de toda a população da cidade de Gaza, estimada em cerca de um milhão de pessoas, muitas delas deslocadas de outros locais da Faixa de Gaza.

Israel, por enquanto, não se pronunciou sobre a última proposta de cessar-fogo, que grupo islâmico Hamas aprovou há dois dias, proposta pela mediação do Egito e do Qatar.

Há quase duas semanas, o governo israelita aprovou o plano do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de estender a ofensiva à cidade de Gaza, apesar da oposição do próprio exército israelita, que teme colocar em risco os reféns que continuam sequestrados no enclave.

As famílias dos sequestrados, por sua vez, têm-se manifestando desde então para exigir um acordo integral com o Hamas que ponha fim à guerra e liberte cerca de 50 reféns que continuam na Faixa, dos quais Israel estima que pelo menos 20 ainda estejam vivos.

