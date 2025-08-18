Hamas aceita nova proposta de cessar-fogo

Nova proposta do Egito, Qatar e EUA inclui libertação de reféns.

O movimento islamita palestiniano Hamas aceitou esta segunda-feira uma nova proposta dos mediadores para uma trégua com Israel na Faixa de Gaza, associada à libertação dos reféns mantidos naquele território, segundo um responsável do grupo, citado pela agência francesa AFP.



Tanques de Israel posicionados perto da Cidade de Gaza durante o conflito AP Photo/Ohad Zwigenberg

Os esforços feitos ao longo dos últimos meses pelos mediadores - Egito, Qatar e Estados Unidos - não conseguiram, até agora, alcançar um cessar-fogo duradouro para a guerra israelita que assola a Faixa de Gaza há 22 meses, e onde, segundo a Defesa Civil, mais 19 palestinianos foram hoje mortos em bombardeamentos e tiroteios israelitas.

Até ao momento, nenhum responsável israelita tinha ainda comentado esta proposta de cessar-fogo apresentada ao Hamas no Cairo.