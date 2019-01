Com origem no Whatsapp, circula nas redes sociais uma mensagem contra a família de Julen, dizendo que a Guardia Civil está a investigar uma teoria alternativa que culpa a família.

José Roselló, pai de Julen, o menino de dois anos que caiu há quase duas semanas num poço de 110 metros de profundidade em Málaga, Espanha, garante que, "quando isto passar", vai "juntar todas as forças" para processar os autores das mensagens difamatórias que têm circulado nas redes sociais.



"Vão ter que responder em tribunal por todas as difamações e informação falsa. (...) O que estão a fazer não tem o perdão de Deus. Com tudo o que temos (e estamos) a passar", explicou o pai da criança ao Diario Sur.



Com origem no Whatsapp, a mensagem que tem circulado afirma que a Guardia Civil tem investigado uma teoria alternativa para o desaparecimento de Julen, que incrimina a família. Entretanto, as autoridades espanholas já desmentiram a veracidade da mensagem.



"Recebeu esta mensagem por Whatsapp ou Facebook? É falsa. Os estúpidos dos autores superaram-se a si próprios com um texto inverosimil, doloroso e calunioso. Não acredite, não partilhe, não difunda", escreve a Guardia Civil no Twitter.