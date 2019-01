Eduardo Alves é pai de Lázaro Alves Gutiérrez, um dos membros no resgate a Julen. Natural de Bragança, morreu em 1995 numa explosão no interior de uma mina.

Lázaro Alves Gutiérrez é um dos membros da Brigada de Resgate presentes em Málaga, na Espanha, para o resgate de Julen Jimenez, o menino de dois anos que há caiu num poço há quase duas semanas.

A operação tem, no entanto, um significado especial para este mineiro: há quase 24 anos, o seu pai – também mineiro – morreu na sequência de uma explosão no interior do poço San Nicolás, conhecida como a "Tragédia de Nicolasa".

No dia 31 de Agosto de 1995, Eduardo Augusto Alves desceu até 400 metros de profundidade para a extração de carvão na mina onde trabalhava quando ocorreu uma inesperada explosão de grisu – uma mistura gasosa que detona facilmente na presença de chamas – que vitimou 14 pessoas. Foi considerada a maior tragédia mineira nas Astúrias na segunda metade do século XX: apenas dois homens sobreviveram.

O jornal El Español conta que entre as vítimas estava Eduardo, de 35 anos, que trabalhava na Brigada de Resgate Mineiro de Hunosa como assistente de detonador. Nascido na aldeia de Quintela de Lampaças, no distrito de Bragança, estava há 15 anos em Gijón e acabara de deixar dois filhos, com menos de 10 anos, órfãos. Lázaro, que perdera o seu pai, decidiu seguir-lhe as pisadas e integrar a Brigada Central de Resgate Mineiro espanhola.

Agora, Lázaro Alves e mais sete membros, treinados para trabalhar em situações extremas e condições adversas, terão a difícil tarefa de resgatar Julen, que caiu de um poço com 110 metros de profundidade.

Presentes em Totalán desde o dia do incidente, Lázaro e a sua equipa esperaram até que a plataforma de resgate estivesse instalada para poderem entrar no túnel e resgatarem o menino de dois anos.