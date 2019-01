Mineiros já escavaram o primeiro metro de túnel para chegar a Julen 

Os mineiros da equipa especializada em resgate progrediram cerca de um metro nas primeiras quatro horas de escavação do túnel que liga o poço aberto para o salvamento àquele onde caiu o menino Julen, há 11 dias. Cresce a esperança de que possa haver novidades do paradeiro do menino nas próximas horas, dado que os mineiros da Brigada de Intervención Minera pretendem abrir um pequeno furo e usar uma câmara para confirmar a presença do menor, antes de chegarem a ele. Enquanto decorrem os trabalhos, os pais de Julen, Jose Rosello e Vicky Garcia, e muitos amigos e familiares juntaram-se em vigília para ar força aos mineiros, esperançosos de que possam ter notícias em breve.Foi pelas 16h50 desta quinta-feira que a primeira dupla de mineiros desceu ao fundo da nova galeria aberta em paralelo ao poço onde caiu Julen. A equipa só começou os trabalhos quando recebeu a certeza de que o novo túnel tinha sido construído paralelamente ao poço onde caiu o menino de dois anos, em Málaga. Na tarde desta quinta-feira, um geolocalizador da empresa sueca que localizou os mineiros do Chile provou que o túnel estava paralelo ao poço e que os mineiros terão de escavar cerca de quatro metros até chegar ao local onde estará o menino. A escavação desta galeria horizontal já está em marcha, mas prevê-se que possa demorar até 24 horas. Os mineiros descem por um elevador até ao local da escavação aos pares. Cada dupla vai trabalhar durante cerca de 40 minutos e depois é substituída, em turnos rotativos. Os mineiros entram no poço com equipamento de oxigénio, dadas as condições exíguas da galeria, que tem 60 cm de diâmetro.