Túnel vertical foi terminado e resta construir a galeria horizontal de 4 metros para alcançar Julen, o menino de dois anos que caiu no dia 13 de janeiro dentro de um poço.

A equipa de salvamento está quase a começar a descida pelo túnel construído para salvar Julen, o menino de dois anos que está preso desde 13 de janeiro dentro de um poço em Málaga. Os mineiros entrarão pelo túnel através de uma jaula criada de propósito para esta operação, e vão começar a escavar a galeria horizontal para tirar o menino.



A galeria terá quatro metros. O resgate tinha-se atrasado, numa primeira fase, pela composição do solo: as rochas duras travaram a perfuração. Também houve um erro de cálculo, que dificultou o encaixe dos tubos metálicos que servem para reforçar as paredes. O túnel foi concluído dez dias depois da queda de Julen.



Foi de madrugada que se terminaram as operações de sustentação do túnel vertical de 60 metros de profundidade. O terreno está a ser preparado e logo que possível, começará a descida.



A equipa de resgate trabalhará em condições extremas: terão de escavar numa zona com pouco espaço, luz e oxigénio, e munidos de ferramentas manuais.