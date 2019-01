O corpo de Julen começou a ser autopsiado na manhã deste sábado, com o objetivo de apurar o que provocou a morte da criança.

Julen, de dois anos, caiu no dia 13 de janeiro num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia. Três dias depois, na madrugada deste sábado, as equipas de socorro conseguiram chegar ao local onde estava, encontrando o corpo da criança sem vida - preso num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade. Foram os mineiros e um elemento da Guardia Civil que encontraram o corpo.



As autoridades revelaram, em conferência de imprensa, que foi uma queda livre e rápida até aos 71 metros, o que aposta para a possibilidade de não ter ficado preso em nenhum momento. "A posição do corpo indica que Julen caiu direto até aos 71 metros, onde foi encontrado o menino", explicou o delegado do governo da Andaluzia Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acrescentando: "A tese é que durante a própria queda de Julen foi caindo terra por cima. As paredes do túnel são muito arenosas. Mas é uma tese que teremos de investigar."



Segundo o mesmo responsável, "o túnel até os 71 metros de profundidade estava totalmente coberto de terra. "O ar que poderia existir estava entre os pés e a cabeça [do menino]. Julen ficou tapado com terra", disse, revelando que "a Guardia Civil gravou toda a operação para ajudar na investigação".



O corpo de Julen começou a ser autopsiado na manhã deste sábado, com o objetivo de apurar o que provocou a morte da criança. "As possíveis responsabilidades da morte estão nas mãos do Tribunal de Instrução nº9 de Málaga", revelou Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.





Durante a manhã deste sábado, Rodríguez Gómez de Celis explicou ainda aos jornalistas como foi o resgate de Julen, que decorreu durante 12 dias. "Houve uma capacidade de trabalho excecional", avançou, agradecendo a todos os profissionais que estiveram envolvidos nesta operação de resgate, arriscando também as suas vídas. "Foram dias muito difíceis e por isso eles agora estão a descansar", disse, referindo-se aos mineiros.Sobre o triste resultado final das operações, o delegado avançou também que todos tiveram esperança até ao fim. "Espanha e o mundo consideram estes mineiros uns heróis. Eles (mineiros) acreditam que fizeram apenas o seu trabalho, mas na verdade merecem o aplauso de todos". Ao Diario Sur, Juan Arrabal, coordenador da maquinaria pesada, contou que "quando se encontrou o pequeno, fez-se silêncio durante uma hora no poço".