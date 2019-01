A equipa de resgate está agora no momento "mais crítico" do salvamento. Criança de dois anos caiu há 13 dias num poço em Totálan, Málaga.

Os trabalhos de resgate de Julen, o bebé de dois anos que há 13 dias caiu num poço em Málaga, prosseguem esta sexta-feira. Segundo os meios de comunicação locais, os mineiros já conseguiram escavar 3,15 dos 3,8 metros necessários para chegar à criança.

A equipa de resgate está agora no momento "mais crítico" do salvamento, disse o ex-diretor da Brigada de Intervenção Mineira das Astúrias, Santiago Suárez. "Falta unir a galeria com o ponto onde se encontra" o bebé. "Precisam de ter muito cuidado", explicou, citado pelo El Español.

Na manhã desta sexta-feira, 16 horas após terem entrado no túnel, os mineiros tinham conseguido avançar dois dos 3,8 metros necessários. A dureza e instabilidade do terreno complicaram os trabalhos ao longo das ultimas horas.

Julen Jiménez desapareceu em Totálan, Málaga, enquanto estava com os pais, tendo caído num poço com cerca de 110 metros de profundidade 25 centímetros de diâmetro no passado domingo, 13 de janeiro.