Menino foi encontrado sem vida pelas equipas de resgate, na madruga deste sábado. Governo da Andaluzia elogia trabalhos das equipas de socorro.

Durante a manhã deste sábado, Rodríguez Gómez de Celis, delegado do governo de Andaluzia, explicou aos jornalistas como foi o resgate de Julen, que decorreu durante 12 dias.



"Houve uma capacidade de trabalho excecional", avançou Rodríguez Gómez de Celiz, agradecendo a todos os profissionais que estiveram envolvidos nesta operação de resgate, arriscando também as suas vídas. "Foram dias muito difíceis e por isso eles agora estão a descansar", avançou o delegado do governo, referindo-se aos mineiros.



Sobre o triste resultado final das operações - que terminou com o corpo de Julen a ser resgatado sem vida - o delegado avançou também que todos tiveram esperança até ao fim. "Espanha e o mundo consideram estes mineiros uns heróis. Eles (mineiros) acreditam que fizeram apenas o seu trabalho, mas na verdade merecem o aplauso de todos".



Recorde-se que Julen, o bebé de dois anos, caiu num poço em Malága, em Espanha, no domingo de 13 de janeiro e foi resgatado, sem vida, durante a madrugada deste sábado, 12 dias após o seu desaparecimento.