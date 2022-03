Abramovich vai vender o Chelsea. Dinheiro vai para vítimas da guerra na Ucrânia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O milionário russo Roman Abramovich anunciou esta quarta-feira que irá vender o Chelsea, 19 anos depois de ter comprado o clube de Londres, prometendo doar o dinheiro da venda de maneira a ajudar vítimas da guerra na Ucrânia.







Roman Abramovich Reuters

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2022

Stamford Bridge "uma última vez" para se despedir dos adeptos. "Foi o privilégio de uma vida fazer parte do Chelsea e estou orgulhoso do que conquistámos juntos. O Chelsea e os seus fãs sempre estarão no meu coração."

"Sempre tomei decisões segundo o melhor interesse do clube. Devido à situação atual decidi então vender o clube, porque acredito que é do melhor interesse para o clube, os fãs, os funcionários e os patrocionadores e parceiros", indicou Abramovich em comunicado, acrescentando que a venda do vencedor da Liga dos Campeões não será apressada."Nunca foi pelo negócio e pelo dinheiro, mas pela paixão pelo jogo e pelo clube. Por isso mesmo, deu instruções para criar uma fundação para onde todos os lucros da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isto inclui a atribuição de fundos importantes para a ajuda urgente e imediata das vítimas, mas também no apoio ao trabalho a longo-prazo de recuperação", refere o milionário russo de 55 anos, que não pedirá o pagamento de empréstimos que fez ao clube - cerca de 1,8 mil milhões de euros.Uma "decisão difícil" de Abramovich, que diz que espera poder visitar o estádio de

A venda do clube inglês, atual 3.º classificado da Premier League, acontece após Abramovich, que também tem nacionalidade portuguesa, se ter tornado um dos mais ricos empresários russos, conquistando a sua fortuna após a queda da União Soviética, em 1991. Na sua última atualização, a Forbes contabilizava a sua fortuna em quase 12 mil milhões de euros.









Com o Chelsea, clube que comprou em 2003, conquistou cinco campeonatos ingleses, cinco FA Cup's (a Taça de Inglaterra), três Taças da Liga, duas Supertaças Inglesas, duas Ligas dos Campeões (em 2011/12 e 2020/21), além de uma Supertaça Europeia em 2021 e um Campeonato do Mundo de Clubes já este ano.