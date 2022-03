Documentos revelam que negócio de investimentos do bilionário passou para o nome de um dos diretores do Chelsea na data em que começou a guerra.

Abramovich transferiu empresa para outra pessoa no dia da invasão da Ucrânia

De acordo com novos documentos corporativos a que a Reuters teve acesso, o empresário russo Roman Abramovich transferiu uma das suas empresas, que controlava através de investimentos de dezenas de milhões de dólares, para um dos seus associados, que faz parte da direção do clube de futebol Chelsea, precisamente no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia.