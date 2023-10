Ordens de saída da UE a cidadãos de países terceiros sobem 9% no 2.º trimestre

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O número de pessoas de países terceiros que receberam ordem de saída da UE, no segundo trimestre, aumentou 9% em termos homólogos, para 105.865, e o de repatriados subiu 29%, para 26.600, divulgou esta sexta-feira o Eurostat.







REUTERS/Yves Herman//File Photo

Tópicos saídas UE subida

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), face ao primeiro trimestre, entre abril e junho, o número de ordens de saída recuou 5% e os repatriamentos manteve-se estável.O maior número de ordens de saída foi atribuído a cidadãos de Marrocos e da Argélia (8% cada), seguindo-se da Turquia e Geórgia (5% cada) e Afeganistão (4%).Dos que foram efetivamente expulsos, 9% eram georgianos, seguidos por albaneses (8%), moldavos e turcos (5% cada) e ainda indianos (4%).França (34.810), Alemanha (10.600) e Grécia (7.095) foram os Estados-membros da UE que mais ordens de saída emitiram, enquanto o maior número de repatriamentos foi registado na Alemanha (3.805), em França (3.005) e na Suécia (2.690), no segundo trimestre do ano.Em 2022, Segundo o Eurostat, 1,08 milhões de pessoas foram detetadas em situação ilegal na UE, mais 59% do que no ano anterior.