EUA querem voltar a deter famílias migrantes

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As autoridades locais temem que haja um grande aumento de pressão na fronteira a partir de 11 de maio, quando expira o Título 42, medida de saúde pública que permitiu expulsar muitos migrantes do país.O Departamento de Segurança Interna também referiu que ainda não foi tomada nenhuma decisão mas emitiu um comunicado em que reforça que "o governo vai continuar a dar prioridade ao processamento seguro, ordenado e humano dos migrantes".Os conselheiros seniores de imigração e de imigração da Casa Branca realizaram várias reuniões. Tendo em conta informações dadas ao The New York Times por cinco atuais e ex-funcionários do governo, um dos pontos em discussão é o restabelecimento da política de detenção familiar. As mesmas fontes referem que o Departamento de Segurança Interna está a debater as medidas que são necessárias para reiniciar a detenção temporária de famílias até 11 de maio.No meio científico parece existir um grande consenso sobre como deter menores, mesmo que junto aos seus familiares, pode causar danos no seu desenvolvimento. Dois consultores médicos do governo referiram, em 2018, que as crianças mantidas nas instalações corriam um "alto risco de danos", e também nesta altura foram expostos problemas graves como uma criança que perdeu um terço do seu peso corporal durante a detenção e outra que teve uma hemorragia cerebral não diagnosticada durante cinco dias.A detenção familiar não foi uma novidade da governação de Donald Trump, uma vez que também foi usada por George W. Bush e Barack Obama. Ainda assim, a administração de Trump tentou expandir a prática e deter famílias indefinidamente para desencorajar os migrantes a dirigir-se aos Estados Unidos. No entanto, as tentativas de acabar com os limites de tempo que um menor poderia ficar detido foram constantemente bloqueadas pelos tribunais.Restabelecer a detenção familiar é uma medida que acarreta riscos políticos para Biden, uma vez que enquanto candidato presidencial o democrata fez campanha contra o uso desta medida por parte do executivo de Trump. Em julho de 2020 escreveu no Twitter: "As crianças devem ser libertadas da detenção do ICE com os seus pais imediatamente".