Passaram-se 78 anos desde a queda do nazismo e a Alemanha parece estar a perder o receio da extrema-direita. O partido radical AFD cresce e isso tem efeitos até nos outros partidos.

O impensável pode estar à beira de acontecer. Quase oitenta anos depois da queda do nazismo, a extrema-direita ganha força na Alemanha e aproxima-se do poder. A prova do crescimento da AfD (Alternativa para a Alemanha), que se anuncia nas sondagens, pode acontecer nas próximas eleições regionais, mas também nas europeias, que estão a menos de um ano de distância. Até lá, os sinais daquele que pode ser um terramoto político num dos maiores países da União Europeia são cada vez mais visíveis.