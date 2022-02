Ocidente anuncia sanções contra a Rússia que está cada vez mais isolada

Putin declarou independência de regiões ucranianas e ocidente ripostou

Esta segunda-feira, Vladimir Putin assinou decretos que reconhecem a independência das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk, ocupadas por grupos separatistas pró-russos. Numa transmissão em direto chamou a Ucrânia de "colónia dos EUA com um regime de marionetas".



A intenção foi dada a conhecer minutos antes por um comunicado do Kremlin, após ser transmitida a decisão ao presidente de França, Emmanuel Macron, e ao chanceler alemão, Olaf Scholz, que lhe indicou que tal constituiria uma "quebra unilateral" dos acordos de Minsk, assinados em 2014 para pôr fim à guerra no este da Ucrânia.



Durante a noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, esteve em contacto com chefes de diplomacia de vários países europeus e americanos, para articular as sanções que devem ser aplicadas à Rússia.



Durante a noite, vários países europeus foram anunciando sanções contra Moscovo.