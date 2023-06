Viúva de CEO da OceanGate é tetraneta de casal que morreu no Titanic

Isidor e Ida Straus ficaram conhecidos por se terem recusado a entrar nos salva-vidas do Titanic. Agora, 111 anos depois, Wendy Rush volta a perder um familiar no fundo do mar, junto ao famoso transatlântico.

A mulher do fundador da OceanGate, Stockton Rush, que morreu na implosão de um submersível, é descendente de duas vítimas do afundamento do Titanic. Wendy Rush é a diretora de comunicação da OceanGate e tetraneta de Isidor e Ida Straus, um casal que morreu no trágico acidente em 1912.



No filme de James Cameron Titanic de 1997 há uma cena que nos mostra um casal de idosos de mãos dadas enquanto o seu quarto inunda. Esta cena é baseada na história de Ida e Isidor Straus que, de acordo com testemunhas, se recusaram separar enquanto o barco afundava, já que só as mulheres tiveram acesso aos barcos salva-vidas.

Isidor Straus nasceu na Alemanha em 1845 e emigrou para os EUA em 1854. Ida também nasceu na Alemanha, em 1849 e também se mudou para os Estados Unidos com a sua família. Ida e Isidor casaram em 1871 e tiveram sete filhos. De acordo com o Insider, na época do acidente, os Straus, donos da cadeia de lojas Macy's, tinham ido visitar a sua família à Alemanha e estavam a voltar para Nova Iorque com a sua empregada Ellen Bird e o criado John Farthing.

A 14 de abril de 1912, o Titanic bateu contra um icebergue a sul de Terra Nova e Labrador, no Canadá. Umas horas depois já na madrugada de 15 de abril, o navio afundou. O acidente contou com apenas 700 sobreviventes dos 2.200 passageiros que estavam abordo.

Quando o Titanic começou a afundar, começaram a ser colocadas mulheres e crianças nos barcos salva-vidas. Ida entrou no barco salva-vidas à espera que o marido a seguisse, quando este não a seguiu "ficou muito preocupada e o oficial do navio encarregado de baixar aquele bote salva-vidas disse: 'Bem, Sr. Straus, o senhor é um homem idoso e todos sabemos quem é. Claro que pode entrar no bote salva-vidas com a sua mulher" disse o bisneto do casal, Kurzman ao Today em 2017.

Isidor recusou a proposta dizendo que não entraria no barco enquanto todas as mulheres e crianças estivessem seguras. Ao ouvir estas palavras, a sua mulher saiu do bote e de acordo com o que o bisneto conta terá dito: "Vivemos toda a nossa vida juntos e se vais ficar no barco e morrer enquanto ele se afunda, ficarei no barco contigo".

O corpo de Isidor estava entre os recuperados nas semanas seguintes ao acidente, mas o da sua mulher nunca foi encontrado. Como o seu corpo nunca foi resgatado, a família foi buscar água ao oceano Atlântico e colocou-a numa urna ao lado do marido no cemitério Woodlawn, em Nova Iorque.

Esta história apesar de trágica inspirou algumas cenas de filmes, como os Titanic de 1953 e 1997, o filme de 1958, A tragédia do Titanic, de 1948, e o musical Titanic. Inspirou ainda um livro e uma música. Existem também alguns memoriais espalhados pela cidade de Nova Iorque, como o parque Straus, que contém uma fonte em sua homenagem, com a descrição "adoráveis e agradáveis foram na sua vida e na sua morte não se separaram".

Na loja principal da Macy's, empresa que Isidor era dono, também existe uma homenagem ao casal. Na altura das suas mortes, os empregados da Macy's juntaram-se e puseram uma placa, onde se lê "as suas vidas foram belas e as suas mortes gloriosas".