As mais importantes e duras eleições legislativas na Europa em 2023 opõem os nacionalistas-conservadores do PiS, à procura de um inédito terceiro mandato, a toda a oposição. Toda? Não: a extrema-direita ainda pode ser decisiva.

As eleições legislativas mais importantes do ano para a União Europeia são uma feroz batalha que inclui políticos que chamam “cobra pitão” ao adversário, comparações ao líder nazi Adolf Hitler – e comícios populistas em que chovem notas, por enquanto, falsas. A Polónia prepara-se para eleições a 15 de outubro, que partidos e analistas consideram as mais importantes no país desde a queda do comunismo em 1989.