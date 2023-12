Deputado polaco de extrema-direita apaga velas de menorá judaico com extintor

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um deputado polaco de extrema-direita apagou com um extintor as velas de um menorá, candelabro de sete braços e um dos símbolos principais do judaísmo, durante as celebrações do Hanukkah no parlamento polaco.



O rabino Sholom Ber Stambler, que tem vindo a acender a menorá no parlamento nos últimos 17 anos, disse que o deputado Grzegorz Braun era "um antissemita que queria chamar a atenção", uma vez que acabou por perturbar um dia político importante para a Polónia, com a tomada de posse do novo governo.

Ber Stambler não estava presente na sala quando o incidente decorreu, mas os seus filhos que estavam ao lado do menorá acabaram por levar com a espuma do extintor. "Ele queria destruir uma atmosfera muito animadora de tolerância e liberdade de religião", disse Stambler. "Há 17 anos que o fazemos e, de todas as vezes, foi fácil organizá-lo e os deputados de diferentes partidos juntaram-se a nós e respeitaram-no", acrescentou.

As ações de Grzegorz Braun foram denunciadas de imediato pelo presidente do parlamento, Szymon Holownia, tendo sido suspenso durante o resto do dia. "Não haverá tolerância para o racismo, a xenofobia, o antissemitismo enquanto eu for o presidente do parlamento", disse Holownia aos jornalistas.

Grzegorz Braun foi questionado pelos outros deputados após o ataque se tinha vergonha da sua ação, ao que, o mesmo respondeu que "aqueles que participam em atos de adoração satânica deviam ter vergonha", tendo saído do local após a sua declaração, apertando a mão aos outros deputados de extrema-direita.

"Isto é inaceitável, não pode voltar a acontecer", afirmou Donald Tusk, recém-eleito primeiro-ministro da Polónia, enquanto esperava que o parlamento aprovasse o voto de confiança ao seu governo, mas a votação acabou por ser adiada face ao caos desencadeado com a nuvem de fumo causada pelo extintor.

Já Yacov Livne, embaixador de Israel na Polónia, escreveu na rede social X (antigo Twitter), ter "Vergonha. Um membro do parlamento polaco acabou de fazer isto. Poucos minutos depois de termos celebrado o Hanukkah lá".

SHAME. A Polish Parliament member just did this. Few minutes after we celebrated Chanukah there. https://t.co/Zap03waB6k — Amb. Yacov Livne (@YacovLivne) December 12, 2023

O embaixador dos Estados Unidos na Polónia, Mark Brzezinski, também condenou o ataque na rede social. "A Polónia viveu as atrocidades do Holocausto e este ato repugnante de ódio recorda-nos a todos porque devemos permanecer vigilantes e combater o antissemitismo a cada minuto de cada dia", escreveu.

Em comunicado, o cardeal Grzegorz Rys, da igreja católica polaca, disse que estava envergonhado com as ações de Grzegorz Braun. "Peço desculpa a toda a comunidade judaica da Polónia", escreveu.

Grzegorz Braun é um deputado pró-russo do partido de extrema-direita Confederação, que já chegou a afirmar que existe uma conspiração para transformar a Polónia num "estado judeu". No início deste ano, interrompeu uma palestra de Jan Grabowski, que investigou casos de cumplicidade polaca no Holocausto, tendo provocado o cancelamento da palestra.