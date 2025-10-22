Numa ala VIP e com direito a uma televisão: esta será a nova vida de Nicolas Sarkozy na prisão

Pode-se dizer que o ex-presidente francês vai viver uma vida de "luxo" na prisão de La Santé. Sarkozy estará afastado dos restantes reclusos e terá proteção policial. A sua cela conta com um telefone fixo, um escritório e há a opção de alugar uma televisão ou um frigorífico.

O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, entregou-se na terça-feira na prisão de La Santé, no bairro de Montparnasse, em Paris, para cumprir uma pena de cinco anos, por ter beneficiado de fundos ilegais para financiar a campanha presidencial de 2007. No entanto, em comparação com os restantes reclusos, Sarkozy terá a vida bastante mais "facilitada".



Sarkozy e a mulher deixam a sua casa em Paris AP Photo/Thibault Camus

O antigo chefe de Estado vai ficar instalado numa ala VIP, localizada num andar superior da prisão - destinada a "pessoas vulneráveis", nomeadamente a políticos, empresários e celebridades. Como se não bastasse, irá ainda usufruir da proteção especial de dois agentes, "devido ao seu estatuto e às ameças contra ele", confirmou o ministro da Administração Interna francês.

"Nesta secção estás sozinho o tempo todo", explicou a ex-subdiretora da prisão de La Santé, Flavie Rault, à BFMTV. "O único contacto que tens é com o pessoal da prisão."

Com 70 anos, Sarkozy deverá passar 21 horas por dia numa das quinze celas desta secção de isolamento. Cada uma conta com nove metros quadrados, uma cama metálica individual, uma casa de banho com opção de duche, um pequeno escritório, um fogão e um radiador. As janelas são gradeadas.

Apesar das celas não estarem equipadas com televisões, o político pode alugar uma por €14,15, e haverá também a opção de aluguer de um frigorífico pequeno por apenas €7. Além disso, terá na sua cela um telefone fixo com dez números pré-programados e autorizados pelo juíz, que poderão ser utilizados a qualquer momento, mas cujas chamadas serão sempre gravadas. Quanto à comida, esta poderá ser entregue pelos guardas prisionais ou encomendadas.

À semelhança dos outros presos, Sarkozy poderá passar períodos foram da cela, mas só durante uma hora. Durante este tempo, poderá dirigir-se até um pátio ao ar livre, que tem apenas 30 metros quadrados e que está fora do alcance dos restantes reclusos, ou ir até à biblioteca ou à sala de desporto, onde há um ginásio.

Já as visitas, terão de ser sempre agendadas para que não haja a hipótese do antigo chefe de Estado se cruzar com os outros presos. Sarkozy poderá receber três visitas de amigos e familiares, de 30 mintos, durante a semana, e ter acesso ilimitado aos seus advogados.

Durante as primeiras noites na prisão é feita uma vigilância anti-suicídio, como contou à FranceInfo, Michel Neyret, que foi colaborador do ex-presidente e que em 2011 esteve oito meses preso nesta cadeia. "A cada meia hora acordam-te ao acender a luz da cela para ver se tens pensamentos sombrios."

A carregar o vídeo ... O momento em que Sarkozy chega à prisão de La Santé

Sarkozy deu entrada na prisão de La Santé na terça-feira. À chegada os reclusos têm de seguir uma espécie de protocolo de admissão: são submetidos a um exame médico, analisados por um psicólogo e recebem assistência religiosa. De seguida, os guardas entregam um "kit de boas-vindas" que inclui lençóis de cama, talheres e produtos de higiene pessoal.

Nessa prisão os presos podem levar até 10 fotos da família e três livros, mas por motivos de segurança não são admitidos os que têm capa rija. Segundo o advogado de Sarkozy, o político terá levado na sua mala várias sueters e tampões para os ouvidos, uma vez que a prisão pode ser bastante barulhenta durante a noite.