21 de outubro de 2025 às 11:28

O momento em que Sarkozy chega à prisão de La Santé

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy deu entrada na prisão de La Santé, em Paris, França, para cumprir uma pena de cinco anos de cadeia por conspiração criminosa para financiar a sua campanha eleitoral de 2007 com fundos líbios.

