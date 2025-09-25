Ex-presidente francês Sarkozy culpado por financiamento de campanhas pela Líbia

O tribunal irá ainda detalhar a sua decisão e não sentenciou de imediato Sarkozy.

O Tribunal de Paris considerou hoje o antigo presidente francês Nicolas Sarkozy culpado de algumas, mas não de todas as acusações no caso do financiamento de campanhas pela Líbia.



Sarkozy enfrenta acusações de financiamento ilícito de campanha pela Líbia Foto AP/Thibault Camus, Arquivo

O antigo Presidente francês (2007-2012) foi considerado culpado de associação de malfeitores no seu julgamento pelo alegado financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2007 com dinheiro do governo do então líder líbio Muammar Kadafi.

No entanto, foi absolvido das acusações de encobrimento de desvio de fundos públicos e de corrupção passiva.

O tribunal irá ainda detalhar a sua decisão e não sentenciou de imediato Sarkozy, que chegou pouco antes do início da audiência, acompanhado da mulher, Carla Bruni-Sarkozy, e dos seus três filhos.

O antigo chefe de Estado, de 70 anos, pode recorrer da sentença de culpa, o que suspenderia qualquer sentença pendente.

A morte, na terça-feira no Líbano, de um dos arguidos e figura-chave do processo, o intermediário franco-libanês Ziad Takieddine, não alterou o calendário do julgamento.

Em 27 de março, a Procuradoria Nacional Financeira pediu sete anos de prisão e uma multa de 300.000 euros para Nicolas Sarkozy pelo alegado “pacto de corrupção” assinado com o antigo ditador líbio Muammar Kadhafi, morto em 2011.