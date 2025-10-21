Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de outubro de 2025 às 11:26

Entre aplausos e de mão dada com a mulher: Foi assim que Sarkozy saiu de casa para dar entrada na prisão

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy vai cumprir uma pena de cinco anos de prisão por conspiração criminosa para financiar a sua campanha eleitoral de 2007 com fundos líbios.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)