Sábado – Pense por si

Mundo

Nove ex-diretores de agência de saúde dos EUA acusam Kennedy de “pôr em perigo” cidadãos

Lusa 17:03
As mais lidas

Estes funcionários, na maioria médicos, lideraram o CDC nos últimos quase 50 anos, entre 1977 e 2025, desde o mandato do Presidente democrata Jimmy Carter ao início do segundo mandato do republicano Donald Trump.

Nove ex-diretores do Centro para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos acusaram esta segunda-feira o secretário da Saúde, Robert Kennedy Jr., de “pôr em perigo a saúde de todos os norte-americanos” com despedimentos.

Nove ex-diretores de agência de saúde dos EUA acusam Kennedy de pôr cidadãos 'em perigo'
Nove ex-diretores de agência de saúde dos EUA acusam Kennedy de pôr cidadãos "em perigo" Gage Skidmore

A purga em curso no CDC é o mais recente episódio da crise entre o organismo nacional de saúde pública norte-americano e Robert Fitzgerald Kennedy Jr. (RFK Jr), conhecido pela sua posição antivacinas, que culminou na semana passada com a demissão da diretora, Susan Monarez, após menos de um mês no cargo.

No domingo, dois antigos responsáveis desta agência expressaram preocupação com o “risco de destruição” da saúde pública e “de ideologização” das políticas de saúde.

O senador de esquerda Bernie Sanders apelou para a “demissão” do secretário.

“Nós dirigimos o CDC: Kennedy está a pôr em perigo a saúde de todos os norte-americanos”, alertaram nove ex-diretores da agência de saúde numa carta aberta publicada pelo diário The New York Times.

Estes funcionários, na maioria médicos, lideraram o CDC nos últimos quase 50 anos, entre 1977 e 2025, desde o mandato do Presidente democrata Jimmy Carter ao início do segundo mandato do republicano Donald Trump.

“O secretário Kennedy despediu milhares de funcionários públicos federais da saúde pública e cortou drasticamente programas destinados a proteger os norte-americanos de cancro, patologias cardíacas, acidentes vasculares cerebrais (AVC), poluição por chumbo, lesões e violência”, escreveram.

“O que ele fez ao CDC e ao sistema nacional de saúde — especialmente quando decidiu demitir Susan Monarez do seu cargo de diretora — é diferente de tudo a que já assistimos na agência e de tudo o que o nosso país já viveu”, prosseguiram os especialistas.

“Isto é inaceitável e deve servir de alerta para todos os norte-americanos, independentemente da sua orientação política”, alertaram os signatários da carta, entre os quais Tom Frieden, que serviu nos dois mandatos do Presidente democrata Barack Obama (2009-2017), e Anne Schuchat, que liderou o CDC em 2017 e 2018, no início do primeiro mandato de Donald Trump.

Segundo os seus advogados, Susan Monarez recusou-se “a aprovar diretrizes não-científicas e perigosas” pretendidas pelo secretário Kennedy, que a tinha escolhido um mês antes como diretora do CDC.

Para o lugar desta cientista, a Casa Branca vai nomear Jim O'Neill, braço-direito de RFK Jr. e ex-financeiro do setor da tecnologia, como diretor interino, de acordo com o diário The Washington Post.

Artigos Relacionados
Tópicos Política Crime Funcionários públicos Saúde Centro de Controle e Prevenção de Doenças Estados Unidos Robert Kennedy Susan Monarez Donald Trump Tom Frieden Barack Obama
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Hipocrisia

Agora, com os restos de Idan Shtivi, declarado oficialmente morto, o gabinete do ministro Paulo Rangel solidariza-se com o sofrimento do seu pai e da sua mãe, irmãos e tias, e tios. Família. Antes, enquanto nas mãos sangrentas, nem sequer um pio governamental Idan Shtivi mereceu.

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Insustentável silêncio

Na Europa, a cobertura mediática tende a diluir a emergência climática em notícias episódicas: uma onda de calor aqui, uma cheia ali, registando factos imediatos, sem aprofundar as causas, ou apresentar soluções.

Menu shortcuts

Nove ex-diretores de agência de saúde dos EUA acusam Kennedy de “pôr em perigo” cidadãos