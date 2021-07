Noruega obriga influencers a identificar fotografias editadas

As mais lidas

Ainda não se sabe quando será aplicada, mas o Parlamento norueguês deu luz verde a uma alteração da lei de Marketing, criada há pouco mais de dez anos: qualquer influencer que publique um conteúdo relacionado com publicidade é obrigado a dizer se a fotografia foi retocada e alterada com filtros.



Instagram Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A votação aconteceu esta semana e contou com 72 votos a favor e 15 votos contra. Em causa está o uso de edição de fotografia para alterar partes do corpo, como aumentar os lábios, retocar os olhos, estreitar a cintura, que não correspondem à realidade.

Esta alteração aplica-se a todas as plataformas de redes sociais: Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok e Facebook. Quem imcumprir a nova medida poderá ser punido com coimas ou mesmo com pena de prisão efetiva e, para já, a lei aplica-se apenas a influencers ou celebridades que tenham recebido dinheiro ou bens para criar um determinado conteúdo.

Além de não ser conhecida a data de entrada em vigor desta alteração à lei, o governo da Noruega também ainda não decidiu como será feita a fiscalização nas redes sociais.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana