Nova imagem no Instagram. Desta vez, princesa Latifa foi a Espanha

Filha do sheik do Dubai, que esteve longe dos olhares públicos mais de dois anos, volta a aparecer. Agora, terá ido a Espanha com a sua dama de companhia.

É através do Instagram, mais precisamente da conta de Sioned Taylor, que a princesa Latifa dá mostras de ter voltado à vida pública. Depois de ter estado desaparecida dos olhares públicos desde 2018, quando o barco onde tentou fugir do Dubai foi intercetado, Latifa apareceu três vezes em público nos dois últimos meses.



Primeiro foram imagens em dois centros comerciais do Dubai e agora uma fotografia num aeroporto, que tudo indica ser o de Madrid, capital de Espanha. A imagem é mais uma vez partilhada por Sioned Taylor, antiga militar da Marinha Real britânica, refere o jornal The Guardian.



Na legenda, Taylor escreveu: "Belas férias europeias com Latifa. Temo-nos divertido a explorar!". Seguido de uma cara sorridente. Nos comentários, muitos são os que pedem que seja a própria Latifa a fazer estas partilhas e a falar e outros que duvidam da veracidade da mesma, insinuando que se trata de uma montagem.