O triângulo das Bermudas da Indonésia

Este ano já foram registados, pelo menos, dois naufrágios na Indonésia. O mistério permanece, fala-se em ondas gigantes que se propagam no interior do oceano e compara-se ao que acontece no Triângulo das Bermudas.

Ao longo de mais de cinco mil quilómetros entre o oceano Pacífico e o Oceano Índico e entre mais de 17 mil ilhas, com cenários paradisíacos, há um mistério por desvendar: o fundo do mar. Na Indonésia, os registos apontam para o desaparecimento de dezenas de navios e submarinos nos últimos anos e faz-se a comparação com o misterioso Triângulo das Bermudas.

O último desaparecimento aconteceu esta semana, perto da ilha de Bali. O ferry afundou meia hora depois de ter saído do porto de Ketapang, em Java Oriental, e as autoridades ainda conseguiram resgatar 39 pessoas, muitas delas inconscientes. As últimas notícias dão conta de 11 pessoas ainda desaparecidas e de, pelo menos, sete mortos.

Este acidente é semelhante ao ocorrido em 2018, quando um barco que transportava mais de 200 passageiros se afundou num lago vulcânico. Nessa altura, a sobrelotação foi apontada como causa do acidente, que provocou a morte a 167 pessoas. E este fator é, aliás, apontado várias vezes, a par das más condições em que os navios se encontram. Neste arquipélago cuja população ultrapassa os 290 milhões de habitantes, o barco é o meio de transporte mais utilizado para circular entre as múltiplas ilhas.