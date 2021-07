Bebé baleada na cabeça entre sete feridos num tiroteio em Chicago

Segundo a polícia, três homens saíram de um SUV preto e começaram a disparar em todas as direções, atingindo sete pessoas.

Um tiroteio na cidade norte-americana de Chicago fez hoje sete feridos, entre os quais uma bebé de cerca de um mês que foi atingida na cabeça, anunciaram as autoridades.



Segundo a polícia, três homens saíram de um SUV preto e começaram a disparar em todas as direções, atingindo sete pessoas, depois voltaram a entrar no veículo e fugiram, por volta das 20:15 locais de quinta-feira (02:15 de hoje, em Lisboa), no lado sul da cidade.

A bebé, que estava sentada na sua cadeirinha dentro de uma viatura quando foi alvejada, encontra-se hospitalizada em estado crítico, de acordo com as autoridades.

Cinco das outras pessoas baleadas, entre as quais um rapaz de 15 anos ferido no braço esquerdo, foram hospitalizadas mas não correm perigo de vida.

Um homem de 32 anos atingido de raspão na anca recusou tratamento hospitalar, acrescentou a polícia.

Até agora, não foram feitas detenções.

A cidade de Chicago tem sido palco de vários tiroteios e assassínios em massa nas últimas semanas.