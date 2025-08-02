Noite de troca de ataques matam três pessoas na Rússia

A Força Aérea ucraniana acusou a Rússia de lançar 53 drones contra o território ucraniano, deixando onze pessoas feridas na região de Kharkiv.

Ataques com drones ucranianos durante a madrugada de sábado mataram três pessoas, segundo o que foi avançado pelas autoridades russas esta manhã.



Foto AP/Efrem Lukatsky

O Ministério da Defesa russo disse que foram intercetados ou destruídos 112 drones em oito regiões russas e na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia desde 2014. Um dos mortos confirmados ocorreu na região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia e atual linha da frente, confirmou o governador Yuri Slyusar.

Já na região de Penza, mais distante da linha da frente, uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas num ataque contra estabelecimentos comerciais. A terceira morte ocorreu na região de Samara, depois de destroços de drones que foram intercetados terem caído e provocado um incêndio que matou um idoso, informou o governador regional Vyacheslav Fedorishchev.

Os ataques de ambas as partes ocorreram depois de um dia de luto vivido em Kiev pela morte de 31 pessoas, incluindo cinco crianças, e 150 feridos por um ataque com mísseis contra a capital ucraniana.

Os ataques às cidades ucranianas têm aumentado depois de o presidente norte-americano terdiminuído o prazo de cinquenta diasque deu a Putin para que os esforços para a paz avancem, passando-o para 8 de agosto.

Trump já confirmou que Steve Witkoff, enviado especial norte-americano, vai a Moscovo para pressionar os líderes russos a concordarem com um cessar-fogo e ameaçou que seriam aplicadas novas sanções económicas contra a Rússia caso não exista progresso.