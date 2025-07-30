Rússia reclamou um ataque que causou 200 baixas a norte de Kiev

"De acordo com dados da inteligência militar, as Forças Armadas da Ucrânia sofreram cerca de 200 baixas, entre mortos e feridos", afirma a Rússia.

O Ministério da Defesa da Rússia reclamou 200 baixas ucranianas, entre feridos e mortos, a norte de Kiev, na sequência de um ataque com dois mísseis durante a madrugada que atingiu um centro de instrução do Exército ucraniano.

Segundo a agência espanhola EFE, o anúncio de Moscovo foi difundido hoje através das redes sociais.

Os mísseis russos, um dos quais estava equipado com uma ogiva de fragmentação, atingiram um acampamento do centro de instrução das tropas de reserva das Forças Armadas da Ucrânia na região de Chernigov, a norte de Kiev.

"De acordo com dados da inteligência militar, as Forças Armadas da Ucrânia sofreram cerca de 200 baixas, entre mortos e feridos", afirma o comunicado militar russo que não fornece mais detalhes sobre as vítimas.

Até ao momento, o Governo de Kiev não forneceu detalhes sobre o ataque da Rússia contra o centro de instrução militar.

O anúncio do ataque com mísseis Iskander-M, capazes de transportar cargas nucleares, ocorreu depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado na terça-feira que começou o ultimato de dez dias que concedeu ao homólogo russo, Vladimir Putin, para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.



REUTERS/Alexander Ermochenko