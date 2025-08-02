Sábado – Pense por si

Mundo

Tarifas: Lula diz estar "aberto ao diálogo" após gesto positivo de Trump

Lusa 02 de agosto de 2025 às 11:15
As mais lidas

O Governo dos EUA sancionou na quarta-feira o juiz relator do processo contra Bolsonaro, com o congelamento de todos os bens ou propriedades que possa ter no país norte-americano, acusando-o de violar a liberdade de expressão ao ordenar a remoção de mensagens antidemocráticas nas redes sociais.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, disse estar disponível para dialogar sobre as tarifas, depois de o homólogo norte-americano, Donald Trump, apontar a possibilidade de uma conversa entre os dois.

AP Photo/Eraldo Peres

"Sempre estivemos abertos ao diálogo", escreveu na sexta-feira Lula da Silva nas redes sociais, numa aparente resposta às declarações de Trump, que disse, no mesmo dia, que o brasileiro poderia falar com ele "quando quisesse", embora tenha insistido que "as pessoas que lideram o Brasil fizeram coisas erradas".

Apesar de declarar abertura para o diálogo, Lula esclareceu que "quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e as suas instituições", em declarações após ataques da Casa Branca ao Supremo Tribunal do país sul-americano pelo julgamento, por tentativa de golpe, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Governo dos EUA sancionou na quarta-feira o juiz Alexandre de Moraes - relator do processo contra Bolsonaro -, com o congelamento de todos os bens ou propriedades que o magistrado possa ter no país norte-americano, acusando-o de violar a liberdade de expressão ao ordenar a remoção de mensagens antidemocráticas nas redes sociais.

Foi também com base nesta crítica ao julgamento de Bolsonaro e à atuação do juiz que Trump decretou uma tarifa de 50% sobre uma parte significativa das importações brasileiras.

Lula da Silva, que não detalhou se ou como vai responder às tarifas, afirmou ainda que o Governo está a trabalhar "para proteger" a economia, as empresas e os trabalhadores.

Apesar de as autoridades brasileiras terem já demonstrado vontade para negociar uma saída para estas tarifas antes que entrem em vigor, a Casa Branca ignorou até agora essas tentativas.

Artigos Relacionados
Tópicos Tarifas Censura e liberdade de expressão Luiz Inácio Lula da Silva Donald Trump Jair Bolsonaro Brasil Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Tarifas: Lula diz estar "aberto ao diálogo" após gesto positivo de Trump