Pelo menos 20 mortos em ataques russos esta madrugada

Na região de Zaporijia, uma série de bombardeamentos contra um estabelecimento prisional causou 16 mortos e 35 feridos.
Pelo menos 20 pessoas foram mortas e 43 ficaram feridas em ataques russos nas regiões ucranianas de Zaporijia (sul) e Dnipropetrovsk (centro), esta madrugada, de acordo com as autoridades.
AP Photo/Efrem Lukatsky
Na região de Zaporijia, uma série de bombardeamentos contra uma infraestrutura prisional causou 16 mortos e 35 feridos, escreveu na plataforma Telegram o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriï Iermak, que denunciou "mais um crime de guerra cometido pelos russos".
Três outros ataques na região de Dnipropetrovsk causaram, pelo menos, quatro mortos e oito feridos, indicou o chefe da administração regional, Sergiï Lysak, também no Telegram.
Esses ataques com 'drones' explosivos e bombas guiadas visaram as comunidades de Mezhyivska, Dubovykivska e Slovianska, ainda de acordo com o responsável.
Na Rússia, uma pessoa foi morta esta madrugada na região de Rostov (sudoeste) por um ataque de 'drones' ucranianos, anunciou o governador regional, Iouri Sliousar.
Este ataque visou as áreas de Salsk, Kamensk-Chakhtinsky, Volgodonsk, Bokovsky e Tarasovsky, especificou Sliousar no Telegram.
Em Salsk, "um carro foi danificado na rua Ostrovsky" e "o motorista morreu", escreveu.
Além deste ataque, destroços de 'drones' caíram sobre a estação ferroviária de Salsk, danificando um comboio de passageiros e outro de mercadorias, sem causar feridos, informaram os caminhos-de-ferro russos.
