Descoberto esquema de corrupção através aquisição de drones na Ucrânia

Quatro suspeitos, com ligações ao parlamento ucraniano, às autoridades distritais e municipais e à Guarda Nacional, já foram detidos.

Agências anticorrupção ucranianas avançaram que descobriram um grande esquema de corrupção que envolve contratos de aquisição de equipamentos militares inflacionados apenas dois dias depois de o parlamento ter aprovada a restauração da independência das agências.



AP Photo/Evgeniy Maloletka

Numa declaração conjunta publicada no sábado nas redes sociais, o Escritório Nacional Anticorrupção (NABU) e a Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAPO) disseram que os suspeitos receberam dinheiro através de um esquema que usou fundos públicos para comprardronese outros equipamentos militares a preços inflacionado.

"A essência do esquema era celebrar contratos públicos com empresas fornecedoras a preços deliberadamente inflacionados", pode ler-se no comunicado onde é ainda revelado que os infratores receberam valores de até 30% dos contratos.

Até ao momento foram detidos quatro suspeitos, mas as agências não os identificaram, informando apenas que inclui um membro do parlamento ucraniano, autoridades distritais e municipais e militares da Guarda Nacional. O Ministério da Administração Interna já avançou que os membros da Guarda Nacional implicados no caso foram afastados dos seus cargos.

O presidente ucraniano abordou o assunto no seu discurso de sábado e considerou o esquema como "absolutamente imoral", deixando também um agradecimento às agências anticorrupção pelo seu trabalho: "Infelizmente, esses esquemas de corrupção envolveram a aquisição de sistemas de guerra eletrónica edronesFPV. Deve haver responsabilização plena e justa por isso".

Numa publicação no X, Volodymyr Zelensky já tinha referido que é "importante que as instituições anticorrupção operem de forma independente" acrescentando que "a lei aprovada na quinta-feira garante todas as ferramentas necessárias para uma luta real contra a corrupção".

Na quinta-feira o parlamento ucraniano aprovou, com uma ampla maioria, o projeto de lei apresentado por Zelensky para reverter a sua muito controversa ordem de restringir o poder destas agências.

A realidade é que a Ucrânia é um país conhecido pela corrupção enraizada e o combate à mesma é algo essencial para conseguir cumprir as suas ambições de ingressar na União Europeia.