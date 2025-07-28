Trump reduz prazo de 50 dias dado à Rússia: "Estou desiludido com Putin"

Depois do ultimato feito em meados de julho, o presidente dos EUA coloca maior pressão na Rússia para que haja uma trégua com a Ucrânia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está a ponderar reduzir o prazo de 50 dias dado à Rússia para que o país chegue a uma trégua com a Ucrânia.



"Estou desapontado com o presidente [Vladimir] Putin, muito desapontado com ele. Vamos avaliar e vou reduzir aqueles 50 dias que lhe dei para um número mais pequeno [de dias]", disse Trump aos jornalistas nesta segunda-feira, citado pela agênciaBloomberg.

O prazo de 50 dias é uma referência a uma data limite, definida por Donald Trump, a 14 de julho, para que a Rússia e a Ucrânia firmassem um acordo de paz. Caso uma trégua entre as partes não fosse alcançada dentro deste período, o presidente dos EUA prometeu impor novas sanções comerciais e financeiras à Rússia.

Entre estas sanções estão as chamadas tarifas secundárias, que podem ser aplicadas a países que fazem negócio com a Rússia (como a China e a Índia, que são grandes compradores de petróleo russo).

Segundo o ultimato original de Trump, a Rússia e a Ucrânia teriam de chegar a acordo até ao início de setembro. Não foi divulgado quantos dias Donald Trump pretende retirar ao prazo do ultimato feito à Rússia.