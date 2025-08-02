Vulção Lewotobi Laki Laki volta a entrar em erupção e deixa Indonésia em alerta

A Agência Geológica da Indonésia pediu aos moradores que fiquem atentos às fortes chuvas que estão previstas e podem desencadear fluxos de lava nos rios originários do vulcão.

O vulcão Lewotobi Laki Laki está há dois dias em erupção e a sua coluna de materiais vulcânicos e cinzas alcançou os 18 quilómetros de altura na manhã deste sábado, deixando algumas das aldeias mais próximas cobertas com detritos.



Badan Geologi via AP

Na noite de sexta-feira já tinha ocorrido outra erupção que iluminou o céu com lava incandescente e raios. Os dois fenómenos ocorreram com menos de cinco horas de intervalo e não houve relatos de vítimas até ao momento.

As autoridades locais registaram uma avalanche de nuvens de gás misturado com rochas e lava que se deslocou durante cinco quilómetros. Registos capturados pordronesmostraram mostram movimentos profundos de magma, desencadeando tremores registados em monitores sísmicos.

A erupção de sábado foi uma das maiores registadas na Indonésia desde 2010, quando o vulcão Merapi entrou em erupção na densamente povoada ilha de Java. Na altura a erupção matou mais de 350 pessoas e centenas foram obrigadas a deixar as suas casas.

Lewotobi Laki Laki é um vulcão de 1.584 metros na ilha remota de Flores e está no nível de alerta máximo desde que entrou em erupção no dia 18 de junho. O governo indonésio realojou permanentemente milhares de moradores depois de uma série de erupções matarnove pessoas em novembro.

A Indonésia é um arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes e com uma atividade sísmica bastante frequente uma vez que está situada ao longo do Anel de Fogo, uma série de falhas sísmicas que circundam a Bacia do Pacífico. Conta com 120 vulcões ativos