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Portugal

Fatura da CP aumentou €105 milhões

Marco Alves
Marco Alves 12 de maio de 2026 às 23:00

Governo quer que os novos comboios da CP sejam entregues 17 meses mais cedo. Em consequência, o preço dos fornecedores disparou.

A antecipação da entrega dos novos comboios da CP vai custar ao Estado 105 milhões de euros (mais exatamente, €105.250.000), além do preço dos próprios comboios. O valor consta num contrato assinado em março entre a CP e o consórcio Alstom/DST. O documento tem uma formulação genérica para justificar os 105 milhões: “Otimização do modelo industrial de fabrico para permitir aumentos de eficiência e ativação de sinergias que habilitam ganhos de tempo.”

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