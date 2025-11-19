Navio espião russo tenta cegar pilotos e governo britânico avisa Putin: "Estamos a ver-vos"

Sábado – Pense por si

Secretário da Defesa denunciou o sucedido numa conferência de imprensa em Downing Street

O secretário da Defesa do Reino Unido revelou que um navio espião russo tentou cegar pilotos militares britânicos com lasers, num momento em que foi sobrevoado por um avião de patrulha marítima.

John Healey, secretário da Defesa do Reino Unido
Imagem do 'Yantar', a embarcação russa que estará a espiar em águas do Reino Unido
John Healey referiu que o 'Yantar' está a ser seguido por uma fragata da marinha britânica ao largo da costa da Escócia, pois os britânicos acreditam que a embarcação russa está a usar sensores para missões de espionagem.

Um avião da Força Aérea do país (RAF) foi enviado para o local e do 'Yantar' - que se acredita fazer parte da "frota paralela" do Kremlin - surgiram feixes de luz dirigidos aos pilotos, atitude que o secretário da Defesa considerou ser "profundamente perigosa".

“Esta ação russa é profundamente perigosa, é a segunda vez este ano que este navio, o 'Yantar', é enviado para águas do Reino Unido. A minha mensagem para a Rússia e para Putin é esta: estamos a ver-vos, sabemos o que vocês estão a fazer e, se o 'Yantar' seguir para o sul esta semana, estaremos prontos", avisou John Healey numa conferência de imprensa em Downing Street, esta quarta-feira.

O governante explicou que o navio - que em janeiro já tinha sido avistado no mesmo local - está a norte da Escócia, tendo entrado em "águas mais amplas do Reino Unido nas últimas semanas". O país acredita que a embarção russa está a "recolher informações e a mapear cabos submarinos".

