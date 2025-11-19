Aeroporto de Bruxelas cancela todos os voos de partida em 26 de novembro devido a greve

Nos dias 24 e 25, os sindicatos planeiam paralisar, respetivamente, os transportes e os serviços públicos, para aumentar progressivamente a pressão até à greve nacional de dia 26 contra o Governo.
O Aeroporto de Bruxelas anunciou esta quarta-feira o cancelamento de todos os voos de partida, em 26 de novembro, devido à greve nacional interprofissional, prevendo também cancelamentos de voos de chegada.
"Devido à ação sindical nacional de quarta-feira, 26 de novembro, na qual participarão os funcionários da empresa prestadora de serviços de segurança e assistência, o Aeroporto de Bruxelas prevê, infelizmente, interrupções significativas nas operações aeroportuárias nesse dia", informou, no seu 'site', o principal aeroporto internacional da Bélgica, localizado em Zaventem, a 12 quilómetros da capital Bruxelas.
Depois de discutir o assunto com as companhias aéreas, a operadora logística decidiu "não operar voos de passageiros com partida a 26 de novembro", prevendo ainda que "alguns voos de chegada também poderão ser cancelados".
Já a mobilização convocada nos dias anteriores não terá impacto no funcionamento do aeroporto.
No domingo, 23 de novembro, os sindicatos vão organizar um "dia de ação" contra a violência contra as mulheres.
Nos dias 24 e 25, os sindicatos planeiam paralisar, respetivamente, os transportes e os serviços públicos, para aumentar progressivamente a pressão até à greve nacional de dia 26 contra o Governo, que pretende reformar o sistema de segurança social e pondera congelar a indexação automática dos salários, entre outras medidas para reduzir o défice.
