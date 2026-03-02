Mulher do líder supremo do Irão morre dois dias depois do ataque

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh e Ali Khamenei casaram em 1965, mais de vinte anos antes de o aiatola chegar ao poder, em 1989, e tiveram cinco filhos.

A mulher do líder supremo do Irão faleceu esta segunda-feira depois de ter ficado ferida no mesmo ataque aéreo que matou Ali Khamenei, no sábado.



Protesto após a morte da mulher do líder supremo do Irão PTI via AP

A informação está a ser avançada pela Al Jazeera, que cita a agência estatal iraniana Tasnim, que refere aina que a mulher do aiatola passou os últimos dois dias em coma.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh e Ali Khamenei casaram em 1965, mais de vinte anos antes de o aiatola chegar ao poder, em 1989, e tiveram cinco filhos. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh não assumiu nenhum papel formal ao lado do aiatola e evitava aparecimentos públicos, no entanto os meios de comunicação locais referem que a mulher de 79 anos manteve um apoio discreto.

No domingo já tinha sido noticiado, pela agência de notícias semioficial Fars, que a filha, o genro e a neta do líder supremo tinham também sido mortos no ataque de sábado.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram, no sábado, uma série de ataques ao Irão que já provocaram pelo menos 555 mortos no país do Médio Oriente. Desde então a região tem vivido uma escalada de tensão com os iranianos a atacarem vários países da região aliados dos Estados Unidos.