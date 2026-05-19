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Vida

A nova vida do chef Ljubomir Stanisic, em lume brando

Raquel Lito
Raquel Lito 19 de maio de 2026 às 23:00

Afastado das estrelas Michelin e dos restaurantes, o enfant terrible dos tachos refugia-se no seu monte alentejano, perto de Grândola. Caça, pesca, cozinha em modo primitivo e organiza eventos para pequenos grupos numa estrutura em forma de gaiola.

O chef-estrela Ljubomir Stanisic abrandou, depois de ter anunciado a venda do grupo de restauração 100 Maneiras, a 8 de maio. Tem confidenciado a amigos e colegas que prefere a vida de campo à de Lisboa, onde se sente mais ligado às raízes. Dedica-se à pesca e à caça, constrói peças em madeira e por vezes cozinha de modo primitivo, só com fogo. É no seu refúgio, o monte alentejano em Santa Margarida da Serra, a 10km de Grândola e de difícil acesso (os caminhos para lá chegar são de terra batida), que, aos 47 anos, tenta reinventar-se.

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