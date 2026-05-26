Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
26 de maio de 2026 às 23:00

Saramago e mais 10 – língua e literatura

A discussão deve ser: como conseguimos pôr mais 9-10 autores a serem lidos por ano nas escolas? Como conseguimos pôr os portugueses – quando já na universidade, no mercado de trabalho, ou na reforma – a lerem, no mínimo, 11 livros por ano? 

No ensino da língua, da nossa primeira língua, parece-me que a literatura é essencial. Tentarei explicar, mais à frente, porquê. E se a literatura é essencial, entre outros autores, terá de estar necessariamente Saramago. Saramago e mais 10, usando a metáfora futebolística. Pessoa, claro, Camões, claro, etc.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos língua língua portuguesa Ficção José Saramago Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Saramago e mais 10 – língua e literatura