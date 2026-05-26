2029 está a ficar demasiado perto

O vento mudou e agora sopra uma ligeira brisa eleitoral. O que pretende Montenegro estabelecer ao assegurar que “ainda estamos com esse objetivo [o da maioria absoluta] na nossa mira”? Nada disto faz sentido, a não ser que o próprio já não acredite em 2029.

Faltam três anos e mais alguns meses para a data regulamentar das próximas eleições legislativas, que serão, salvo qualquer surpresa, lá para setembro ou outubro de 2029. Serão? O vento mudou e agora sopra um ligeira brisa eleitoral. Luís Montenegro apresentou uma moção ao congresso do PSD em que se dedica com empenho e esclarecer o seu posicionamento sobre coligações pós-eleitorais. O que é insólito se se partir do princípio de que ainda faltam os tais três anos. José Luís Carneiro assinalou-o: “É incompreensível que um candidato em desempenho de funções de primeiro-ministro esteja a falar de coligações como se fôssemos para eleições.” E é. Além disso, a narrativa focada em resultados eleitorais quer dizer o quê? O que pretende Montenegro estabelecer ao assegurar que “ainda estamos com esse objetivo [o da maioria absoluta] na nossa mira”? Nada disto faz sentido, a não ser que o próprio já não acredite em 2029.