Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
26 de maio de 2026 às 23:00

Os papéis "secretos" sobre o terrorismo pós-25 de Abril (1)

O 25 de Abril teve o papel positivo de travar o caminho para o guerrilheirismo que algumas organizações de extrema-esquerda estavam a caminhar nos anos finais da ditadura.

A primeira coisa positiva neste novo processo, que tem como objectivo outra guerra cultural à direita radical, é não se ter ficado pela intenção inicial do Chega: apenas ter como alvo as FP25. O Livre e o Bloco de Esquerda acrescentaram, e bem, o terrorismo da extrema-direita pós-25 de Abril ligado ao ELP e a várias organizações com vários nomes, mas a mesma origem e processos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Açores terror Com quem vai casar? Terrorismo Exército de Libertação Popular Forças Populares 25 de Abril CHEGA Partido Comunista Português Dia da Liberdade Estados Unidos Espanha Portugal União Soviética
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Os papéis "secretos" sobre o terrorismo pós-25 de Abril (1)